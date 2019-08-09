Адвокат оценил перспективы иска Алибасова к производителю «Крота»
Адвокат Тимур Маршани считает, что перспектив у иска Бари Алибасова к производителю «Крота» и гипермаркету, где было приобретено средство, нет.
Иск подал в Пресненский районный суд Москвы адвокат продюсера Андрей Комиссаров. Бари Алибасов оценил причиненный ущерб здоровью в 85 миллионов, моральный ущерб — в 15 миллионов рублей.
Иск был зарегистрирован 8 августа, передает Newinform.
Адвокат Тимур Маршани в комментарии ФАН отмечает, что российское судопроизводство не знает практики удовлетворения таких требований. Кроме того, сумма иска существенно завышена.
— В лучшем случае Алибасову присудят 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и возместят расходы на лечение, — считает Маршани.
Напомним, что в начале июня продюсер Бари Алибасов попал в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Он по ошибке выпил средство для прочистки труб вместо сока. Долгое время Алибасов провел в больнице, сейчас он проходит курс реабилитации.
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