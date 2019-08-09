Максим Фадеев показал, как ищет гармонию после скандала с Наргиз
Музыкальный продюсер Максим Фадеев на своей официальной странице в социальных сетях опубликовал видео, на котором демонстрирует способы достичь умиротворения в восточном стиле.
Музыкант показывает различные приемы кунг-фу, приводящие к физической и душевной гармонии.
— Большая река течет тихо. Живи, сохраняя покой, весна придет, и цветы сами распустятся. Кунг-фу Панда! — пишет Фадеев в Instagram.
На видеозапись откликнулись некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса. Одобрительные смайлики под постом Фадеева оставили, к примеру, Лолита Милявская и Александр Ревва с аккаунта Артура Пирожкова.
Напомним, что ранее в СМИ разгорелся скандал между продюсером и певицей Наргиз Закировой. Исполнительница на своей странице в соцсети сообщила, что в середине июля получила официальное письмо от продюсерского центра, в котором ее уведомили о расторжении с ней контракта. А 8 августа она узнала от организаторов ее концертов, что все выступления отменяются.
Немного позднее Фадеев в завуалированной форме, не называя имен, ответил на претензии Наргиз.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Наргиз и Макс: одной сказкой стало меньше
Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Ольги Кузьминой
Новый скандал в шоу-бизнесе и шумный: «развод» продюсера Максима Фадеева и Наргиз Закировой. Для Фадеева этот скандал не первый в нынешнем году: было все — и разговоры о любовной связи продюсера с одной из певиц, и обвинения в плагиате. И вот — удар откуда не ждали. Или ждали? (далее...)