Движение поездов на Некрасовской линии метро приостановили
Московский метрополитен информирует пассажиров о временной приостановке движения поездов между станциями «Косино» и «Улица Дмитриевского» Некрасовской линии.
На фоне проливных дождей было решено раньше открыть ночное технологическое окно для проверки инфраструктуры.
Пассажиров просят пользоваться наземным транспортом. Как уточняется в официальном Twitter столичной подземки, на данном участке курсируют бесплатные автобусы.
Поехали компенсационные автобусы. Остановки у метро:— Мосгортранс (@mosgortrans_ru) August 9, 2019
Косино — Улица Дмитриевского — Лухмановская — Некрасовка.
Автобусы едут по Каскадной улице, Косинскому шоссе, Проектируемому проезду № 45 и Покровской улице.
Проезд бесплатный.
Ранее сообщалось, что станция московского метрополитена «Выхино» разгрузилась на 32 процента после открытия участка Некрасовской линии подземки.
Читайте также: Соединительная линия. Большое кольцо объединит все ветки метро и даст возможность строить новые