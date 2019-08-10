Ученые объявили анорексию гибридным заболеванием
Исследователи из ряда стран пришли к выводу, что анорексия является гибридным заболеванием — она сочетает в себе признаки психологического и физиологического расстройств.
Обследовав около 17 тысяч больных с анорексией и свыше 55,5 тысячи здоровых людей, ученые пришли к выводу: анорексия является комбинацией психического расстройства и метаболического нарушения, сопряженного с генетическим статусом.
Как отмечают авторы исследования, отвечающие за развитие анорексии гены имеют отношение к таким психическим расстройствам, как депрессия, повышенная тревожность и шизофрения, сообщает Nature.
Ранее врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, что в настоящее время появилась нездоровая мода на худобу, которая активно пропагандируется в социальных сетях. Эксперт объяснила, как бороться с анорексией у подростков.
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