Врач рассказала, как бороться с анорексией у подростков
Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева заявила, что в настоящее время появилась нездоровая мода на худобу, которая активно пропагандируется в социальных сетях.
Многие подростки начинают активно худеть, нанося вред своему организму. Неправильная диета и резкая потеря веса могут привести к ряду серьезных заболеваний.
Марина Аплетаева отмечает, что часто подростки пытаются действовать в противовес родителям. Чтобы уберечь ребенка от экстремального похудения и анорексии, необходимо, чтобы в семье был контакт, чтобы родители были авторитетом для ребенка.
— Нужен тот человек, который может объяснить, что здоровый образ жизни — это не патологическая худоба, а некие другие аспекты. Это отсутствие вредных привычек, правильный выбор продуктов, — подчеркнула она в комментарии Nation News.
Кроме того, беседы со школьниками о здоровом образе жизни должны проводить педагоги.
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