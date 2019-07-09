Московский психолог раскрыл природу анорексии
Заведующий отделением психо-терапевтической помощи и социальной реабилитации Психиатрической клинической больницы № 1 имени Н.А. Алексеева Никита Чернов рассказал, что провоцирует развитие анорексии — болезненной тяге к похудению.
По словам эксперта, среди провоцирующих факторов — социальные, культурные, семейные. Риск повышает эмоциональная неустойчивость человека, а также нездоровое отношение к телу в нашей стране, где «девушки используют часто свою внешность, как инструмент достижения цели».
Вместе с тем исследования подтверждают и наличие генетической предрасположенности к развитию анорексии, хотя это не означает, что данное расстройство разовьется — для этого требуется сильный стресс, цитирует эксперта РИА Новости.
Между тем в столице открылась первая в своем роде школа пищевого поведения «Рацион жизни». Этот социальный проект теперь будет осуществляться на базе Психиатрической больницы № 1 имени Н.А. Алексеева.
Читайте также: Врачи рассказали, как определить предрасположенность к пищевым расстройствам