Астроном советует наблюдать метеорный поток Персеид после захода Луны
Наилучшим временем для наблюдения пика активности метеорного потока Персеиды является вторая половина ночи с 11 по 13 августа, рассказал крымский астроном Александр Якушечкин.
Максимум метеорного потока Персеид, образованного роем от кометы Свифта-Туттля (Таттла) и славящегося большим количеством метеоров за ночь, в том числе ярких и красивых «падающих звезд», земляне смогут наблюдать с 10 по 13 августа.
Однако в этом году наблюдение Персеид на территории России будет затруднено. Так как 15 августа состоится полнолуние, в дни максимума активности потока Луна будет сильно его засвечивать. Поэтому для того, чтобы насладиться зрелищем падающих звезд, наблюдать за Персеидами нужно после того, как Луна зайдет за горизонт.
В Москве Луна скроется за горизонтом 13 августа около 2:15 ночи. После этого наблюдатели смогут около часа любоваться потоком Персеид, до утренней зари, которая наступит в 3:14.
Впрочем, начинать наблюдение можно и раньше, когда Луна будет достаточно низко над горизонтом. В это время созвездие Персей, в котором находится радиант потока – мнимая точка вылета метеоров, поднимется достаточно высоко. Это позволит продлить время наблюдения и посмотреть на метеоры в течение двух часов, пишут РИА Новости.
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