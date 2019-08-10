Чемпионаты МЧС по водно-моторным соревнованиям и боевому развертыванию прошли в столице
Завершился XII Всероссийский чемпионат МЧС по водно-моторным видам спорта и чемпионат Москвы по боевому развертыванию.
Соревнования между спасателями проходили в Крылатском.
В субботу, 10 августа, в финале чемпионата по боевому развертыванию победителями стали представители команды Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.
— Чемпионат по водно-моторным соревнованиям среди команд ГИМС проходит в МЧС России ежегодно. Участники состязаний продемонстрировали свои умения и навыки по спасению людей на воде и оказанию первой помощи терпящим бедствие, — рассказали РИА Новости представители главка ведомства.
На водной акватории соревновались спасатели на гидроциклах и катерах, на первом месте оказалась команда из Республики Алтай.
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