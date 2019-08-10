Московские школьники отличились на Международной олимпиаде по информатике
10 августа в Баку подвели итоги 31-й Международной олимпиады по информатике.
Выпускник специализированного учебно-научного центра МГУ Владимир Романов и ученик 10 класса московской школы «Интеллектуал» Егор Лифарь завоевали золотые медали.
— Ребята участвуют в олимпиаде в третий раз. Егор впервые завоевал награду высшего достоинства, до этого у него были серебряные медали. В копилке Владимира это третье золото Международной олимпиады по информатике, — говорится на официальном портале мэра Москвы.
В этом году все российские участники получили золотые награды, благодаря чему сборная страны заняла первое место в неофициальном медальном командном зачете.
Медалей также удостоились учащийся 11 класса лицея имени Лобачевского при Казанском федеральном университете Ильдар Гайнуллин и выпускник Президентского физико-математического лицея № 239 в Санкт-Петербурге Александр Морозов.
Сборные США и Китая оказались на втором и третьем местах соответственно.
Добавим, в олимпиаде участвовали свыше 600 ребят из 88 стран и регионов. 31-я Международная олимпиада по информатике (IOI) прошла в столице Азербайджана.
Читайте также: Москвичи завоевали две медали на олимпиаде по астрономии и астрофизике