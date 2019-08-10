Минздрав назвал одну из основных причин ишемии сердца, рака и диабета
Одной из основных причин ишемической болезни сердца, рака груди и кишечника и диабета является недостаточная физическая активность, сообщил на своей странице в соцсети Facebook заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, поздравив граждан с отмечаемым 10 августа Днем физкультурника.
— Если говорить о конкретных заболеваниях, то до 25 процентов рака груди и кишечника, 27 процентов диабета и примерно 30 процентов ишемической болезни сердца может быть объяснено отсутствием физической активности, — написал Олег Салагай.
Также, по его словам, регулярная физическая активность позволяет снизить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и улучшить общее самочувствие.
Замминистра отметил, что для каждого возраста Всемирной организацией здравоохранения рекомендованы свои нормы физической активности. Так, детям и подросткам до 17 лет включительно следует как минимум 60 минут быть активными, это значит гулять пешком, ездить на велосипеде и участвовать в подвижных играх.
Людям в возрасте от 18 до 64 лет рекомендуется минимум 150 минут умеренной аэробной физической активности в неделю или 75 минут интенсивной нагрузки в неделю. Для пожилых людей старше 65 лет физическая нагрузка должна быть более умеренной.
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