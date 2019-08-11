Почем встанет предотвратить «цветную революцию» в Киргизии

На фоне резкого обострения внутриполитической ситуации в Киргизии прошло заседание Евразийского межправительственного совета, в работе которого принял участие российский премьер Дмитрий Медведев.

Он провел встречу с нынешним президентом страны Сооронбаем Жээнбековым и обещал, что Россия продолжит оказывать помощь Киргизии.

Между тем, бывший президент страны Алмазбек Атамбаев арестован. А его сторонники пытаются устраивать беспорядки в столице. Грядет очередная «цветная революция»?

Хотя российский премьер заявил, что Киргизия «исчерпала лимит на революции в ХХI веке», революций, как известно, мало не бывает, и сами по себе заявления о «лимите» ситуацию не успокаивают.

После ареста Атамбекова (спецназ со второй попытки взял его дом штурмом) действующий глава государства Сооронбай Жээнбеков заявил, что тот грубо «попрал Конституцию и законы Кыргызской Республики, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона». Атамбаев обвиняется в целом ряде преступлений, в июне парламент страны снял с него неприкосновенность. В столице страны Бишкеке находятся сотни сторонников бывшего президента, которых периодически разгоняют силовики.

Атамбаев руководил страной с 2011 по 2017 год и стал единственным всенародно избранным президентом (два предыдущих Акаев и Бакиев были свергнуты и сейчас живут в изгнании – первый в России, второй в Белоруссии), который, отказавшись баллотироваться на новый срок, добровольно передал власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову, своему давнему соратнику. Обосновав это тем, что хочет больше времени проводить с семьей, сочинять песни и исполнять их под гитару. Однако он, видимо, надеялся, что ему предоставят какой-то важный пост, и он тем самым сохранит влияние на внутреннюю жизнь страны. Ожидания не оправдались.

Атамбаева и его сторонников быстро отодвинули. А когда бывший глава государства вместо того, чтобы только петь под гитару, стал давать публичные оценки работы нового президента и давать ему публичные советы, то сразу появились уголовные дела против сторонников Атамбаева, их обвинили в коррупции. А теперь и он сам фигурант уголовного дела. Так что мирного транзита власти в стране-члене ОДКБ (она председательствует в организации в этом году) и ЕАЭС не получилось.

Атамбаев обвиняется в содействии махинациям с земельными участками, коррупции при реконструкции ТЭЦ столицы, противозаконным поставкам угля на ТЭЦ Бишкека, незаконном получении участка для строительства жилого дома, а также помощи при освобождении криминального авторитета чеченского «вора в законе» Азиза Батукаева, которого, между прочим, определенные криминальные группировки попытались протащить на место лидера криминального мира всей России. Впрочем, мало сомнений в том, что при этом главную роль в выдвижении обвинений сыграли политические соображения.

В Киргизии снова неспокойно Фото: Официальный сайт парламента Киргизии

Ситуация осложняется тем, что Киргизия – типичное «трайбалистское» государство, где многое определяет традиционное клановое соперничество Севера и Юга страны. Атамбаев - представитель Севера, а действующий президент – Юга. Большую роль играют также криминальные группировки, связанные с наркотрафиком из Чуйской долины.

Киргизия при этом – одно их самых беднейших государств мира (ВВП страны немногим превышает 6 млрд долл.), ее экономика сильно зависит от помощи России. Так что враждовать с ней для любого ее лидера – себе дороже. Атамбаев, хотя и допускал некоторые резкие высказывания в адрес Москвы, все же сумел выстроить хорошие отношения с российским руководством. Между прочим, именно Атамбаев закрыл американскую военно-воздушную базу в Манасе, игравшую роль перевалочного пункта для снабжения американских войск в Афганистане. Зато уже нынешний президент расширил площадь под аренду для российской базы ВВС в Канте.

В конце июля Атамбаев приезжал в Москву для встречи с Владимиром Путиным, однако, видимо, не получил ожидаемой поддержки. Москва традиционно в таких случаях делает ставку на действующую власть. При этом России небезразлична ситуация в Киргизии еще и потому, что всякая дестабилизация грозит укреплением не только наркобаронов (и увеличение наркотрафика в Россию), но и ряда исламистских группировок, действующих в регионе и в Киргизии, в частности. Поэтому помощь режиму будет оказана, разумеется. А в случае опасной дестабилизации нельзя исключать проведения в Киргизии «миротворческой операции» сил ОДКБ.

В России работают до 250 тысяч гастарбайтеров из Киргизии (это в том числе позволяет государству с населением 5,5 млн человек иметь относительно низкий уровень безработицы – ниже 4%). Они пользуются определенными преимуществами: недавно была проведена миграционная амнистия для граждан этой страны (можно было пройти ее, не выезжая из России), на них не нужно оформлять разрешение на привлечение в качестве иностранных работников, они вправе работать на всей территории России без получения патента. В прошлом году киргизы перевели на родину из России 2,4 млрд долл. (то есть почти половину размера ВВП страны).

Весной этого года Москва предоставила Киргизии безвозмездную помощь в 30 млн долл. для поддержки госбюджета страны. В прошлом году Россия полностью списала госдолг Киргизии на 240 млн, несколько лет назад стране была предоставлена безвозмездная помощь в размере 1,5 млрд долл. на вступление в ЕАЭС. Между тем, никакой промышленности особо в Киргизии нет, население живет выращиванием овощей и фруктов, а также реэкспортом китайской продукции. Присутствие Китая при этом неуклонно растет. Китай также охотно кредитует Киргизию, но прощать долги не спешит: размер задолженности Киргизии Пекину составляет 1,7 млрд долл. (рост в 10 раз за десять лет, это почти половина общего внешнего долга в 3,8 млрд). Зато Киргизия стала участником китайского глобального интеграционного проекта «Нового шелкового пути».

Таким образом, заинтересованные в сохранении стабильности в Киргизии влиятельные силы (надо добавить еще Казахстан и Узбекистан) имеются. Осталось только повлиять на расколотый по региональному принципу киргизский правящий класс с тем, чтобы он наконец начал себя вести более ответственно. А если не поймут на словах, то придется, видимо, применить более веские аргументы.

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