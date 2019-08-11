Депутат Рады рассказал о конфликте украинцев в Донбассе

Граждане Украины принимают участие в боевых действиях в Донбассе с обеих сторон. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

— У нас нет, к счастью, боевых действий на полуострове (Крым — прим. «ВМ»), но они есть на территории Донецкой и Луганской областей, где «сепаратисты» хотя и пользуются поддержкой России, в большинстве своем являются местными уроженцами и нашими гражданами, — считает депутат.

Кроме того, он высказал мнение по поводу возможного разрешения конфликта на востоке страны.

— По вопросу Донбасса говорить нужно не только с Москвой, но и напрямую с Донецком и Луганском, как это и предусмотрено Минскими соглашениями, — приводит слова Волошина украинское издание 112.Ua.

Власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР в апреле 2014 года. Республики заявили о своей независимости после государственного переворота в стране в феврале 2014 года.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой. С сентября 2014 года было принято три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако перестрелки продолжаются и после соглашений о перемирии.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт, но в Кремле не раз подчеркивали, что данные утверждения не имеют ничего общего с действительностью. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, «полноценное урегулирование в Донбассе возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями республик».

Читайте также: Зеленский призвал лидеров стран «нормандского формата» возобновить переговоры по Донбассу