Новая оптическая иллюзия удивила пользователей Сети

Новая оптическая иллюзия с исчезающими машинами озадачила пользователей Сети. Соответствующий видеоролик опубликовал Дэниел Холланд (Daniel Holland) в своем Twitter-аккаунте.

На кадрах видно, как мотоциклы и автомобиль сворачивают по дороге в тоннель и после пропадают из вида.

— Да, транспорт просто исчезает, — подписал автор свое видео.

Yes, the traffic just disappears. pic.twitter.com/XPcGrzadu5