Новая оптическая иллюзия удивила пользователей Сети
Новая оптическая иллюзия с исчезающими машинами озадачила пользователей Сети. Соответствующий видеоролик опубликовал Дэниел Холланд (Daniel Holland) в своем Twitter-аккаунте.
На кадрах видно, как мотоциклы и автомобиль сворачивают по дороге в тоннель и после пропадают из вида.
— Да, транспорт просто исчезает, — подписал автор свое видео.
Yes, the traffic just disappears. pic.twitter.com/XPcGrzadu5— Daniel Holland (@DannyDutch) June 29, 2019
Данный пост набрал 418 тысяч просмотров.
Многие люди пытались выяснить суть иллюзии, некоторые же сразу сдавались:
«Я до сих пор не могу понять. Транспортные средства должны выйти где-то на этой стороне, нет?»
«Бермудский треугольник!»
«Это заняло у меня гораздо больше времени, чем должно было...»
«Это просто волшебство угла камеры...»
Один из пользователей объяснил загадку видео. По его словам, ролик был снят с крыши террасы, на которой скопилась вода и грязь. Это делает ее похожей на реку, в то время как стена террасы выглядит как мост, пишет The Daily Mail.
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