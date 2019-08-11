Юбилейное предчувствие – «Новая Опера» готовится к празднику

Нынешний год для «Новой Оперы» во многом будет подготовительным к грядущим через сезон юбилеям — 30-летию театра и 75-летию со дня рождения Евгения Колобова. Значительно пополнится команда ведущих солистов. Теперь на постоянной основе работу в Перми и Москве будут совмещать сопрано Зарина Абаева, тенор Борис Рудак, баритон Константин Сучков, также в Москву, но уже из Новосибирска перебирается баритон Павел Янковский и тенор Большого театра Станислав Мостовой, который совсем недавно дебютировал в заглавной партии в опере «Пушкин», присоединится к труппе.

И самое, наверное, значительное кадровое изменение: с нынешнего сезона — пост главного дирижера театра займет Александр Самоилэ, сменив на этом посту англичанина Яна-Латема-Кенига, который занимал эту позицию семь лет и ныне будет находиться в статусе главного приглашенного дирижера, сохранив за собой обязанности председателя художественно-творческой коллегии театра.

Опера «Евгений Онегин» - Екатерина Петрова (Татьяна) и Алексей Богданчиков (Онегин) Фото: Даниил Кочетков/Новая Опера

Первой работой в новой должности для Александра Самоилэ станет редко исполняемая опера Верди «Стиффелио», что в рамках традиционного «Крещенского фестиваля» сначала прозвучит в концертном исполнении, а под занавес сезона запланирована и полномасштабная ее премьера в постановке хорошо известного поклонникам «Новой Оперы» режиссера Екатерины Одеговой. Но первой премьерой, и сразу мировой, в ноябре ожидается опера успешного современного композитора Алексея Шелыгина «Продавец игрушек» по роману Виктора Добросоцкого (недавно на его сюжет уже был снят фильм с Пьером Ришаром). Либретто для двухчасовой оперы с антрактом написал Кирилл Крастошевский, а за постановку отвечают режиссер Алексей Вэйро и дирижер Александр Жиленков. Всё происходящее в опере с первой до последней ноты будет комментировать хор очаровательных игрушек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Шелыгин, композитор

— Года два назад Виктор Добросоцкий обратился ко мне с идеей музыкального спектакля на этот сюжет. Сначала я задумался над созданием балета, но в итоге победила опера. Современная, добрая сказка – сегодня редкая история. Мне было интересно работать именно с новым сюжетом, а не с хорошо знакомым классическим. Хотя, будучи учеником Эдисона Денисова, скажу честно, я не писал партитуру, условно говоря «авангардным языком». Давно не было опер, арии из которых запоминались бы легко. Мне кажется, это не справедливо по отношению к публике. К тому же «Продавец игрушек», уверен, будет интересен и детям, и взрослым, как «Золушка» Массне или «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева. Спасибо театру и его директору Дмитрию Сибирцеву за то, что поддержали меня в этой работе, что повезет закрепиться в репертуаре.

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