Поезд сделали передвижной площадкой для театрально-литературных постановок

В субботу, 10 августа, с Ярославского вокзала в Суздаль отправился литературно-театральный «Состав мира», который вез с собой актеров, музыкантов, художников и режиссеров. Вечером того же дня состав вернулся в Москву.

Эта поездка была организована в рамках фестиваля «Человек мира — 2019», который проходил в Москве, Санкт-Петербурге и Суздале.

Каждый из 12 вагонов посвящен одному из русских писателей. В их числе — Пушкин, Достоевский, Чехов, Салтыков-Щедрин. Зрители во время пути переходили из вагона в вагон и стали участниками спектаклей, поэтических чтений, цирковых представлений и концертов.

— Во время путешествия человек перестает быть зависимым от привязки к пространству. Он существует в точке А, перемещается в точку Б, между ними он совершает упражнение не быть нигде (или быть нигде). И вот этот чистый лист мы постарались заполнить нашими артистами, — рассказал художественный руководитель «Состава мира» Павел Семченко.

Запуск поезда стал предпоследним этапом фестиваля «Человек мира», наряду с «Симфонией мира», «Пробкой мира» и «Рекой мира».

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