Фестиваль дружбы «День Индии» продлили до 13 августа
Фестиваль дружбы «День Индии» в парке «Сокольники» продлен до 13 августа, сообщает пресс-центр фестиваля «День Индии».
— Непогода внесла свои коррективы в программу мероприятия, и организаторы приняли решение продлить фестиваль «День Индии» до 13 августа, — объяснили в пресс-службе.
Известно, что открытие шестого фестиваля дружбы «День Индии» прошло в субботу, 10 августа, в московских «Сокольниках». Мероприятие приурочено к празднованию Дня независимости Индии и 150-летию Махатмы Ганди.
На открытии фестиваля президент индийского культурно-национального центра «Сита» Сэмми Котвани посадил лиственницу в честь Махатмы Ганди. Отмечается, что более 150 компаний доставили на мероприятие индийские продукты. Среди них была знаменитая индийская косметика, аромамасла, бижутерия и драгоценные украшения, а также другие аксессуары.
Помимо прочего специально из Индии приехал астролог Аджай Бхамби, который работает со звездами мировой эстрады, политиками и популярными спортсменами. Кроме того в рамках мероприятия можно посетить кулинарные мастер-классы, а также занятия по рисованию и танцевам в лучших индийских традициях. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
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