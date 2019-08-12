Дворовый стадион имени Качалина в Хамовниках открыли после реконструкции
Дворовый стадион имени Гавриила Дмитриевича Качалина в центре столицы открылся после реконструкции. Об этом сообщила пресс-служба префектуры Центрального административного округа (ЦАО) Москвы.
— Дворовый стадион, а точнее центр дворового футбола в центре Москвы, которому присвоено имя легендарного тренера сборной СССР по футболу Гавриила Качалина, открылся после реконструкции на Фрунзенской набережной в районе Хамовники ЦАО столицы, — говорится в сообщении пресс-службы.
Известно, что стадион представляет из себя футбольное поле. Оно расположено на дворовой территории. На стадионе работает футбольный центр имени Качалина, где проводятся бесплатные занятия и мероприятия для жителей района.
В конце прошлого года жители Хамовников сделали запрос на реконструкцию стадиона: покрытие и оснащение площадки было устаревшим и непригодным для использования. В результате управа района приняла решение обновить стадион. По итогу реконструкции из старых объектов осталось только историческое ограждение, а на месте остальных элементов появились новые и современные.
Помимо прочего, в рамках благоустройства стадиона были установлены комфортабельные раздевалки, зрительные места, электронное табло, а еще восемь осветительных сооружений. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
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