Неделя уличного спорта пройдет с 12 по 18 августа на ВДНХ
Неделя Street Sport пройдет в рамках фестиваля уличной культуры «Ритм моего города» на ВДНХ с 12 по 18 августа. Об этом сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
Программа Street Sport предусматривает осваивание новых видов спорта каждый день в течение недели. Так, в среду, 14 августа, состоится день паркура. Жители Москвы смогут посетить мастер-классы по паркуру и фриран и пообщаться с трейсерами. А в четверг, 15 августа, пройдет день стритбола. Специально для москвичей будут проведены турниры и мастер-классы по этому виду спорта.
В пятницу, субботу и воскресенье в рамках фестиваля организаторы устроят зрелищные соревнования и показательные выступления профессиональных спортсменов BMX, скейтбординга, самокатного спорта и паркура.
Помимо прочего, в дни мероприятий можно будет послушать сеты популярных диджеев и стать зрителем выступлений знаменитых рэп-исполнителей, таких как AMCHI и TERNOVOY, Кравц, Slame и других.
С подробной информацией о неделе Street Sport можно ознакомиться на сайте «Московские сезоны».
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