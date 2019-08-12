Еще один ребенок скончался после ДТП под Новороссийском
Еще один ребенок умер после ДТП с экскурсионным автобусом и легковым автомобилем под Новороссийском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Краснодарского края.
Напомним, что авария под Новороссийском произошла 7 августа. Автобус и легковой автомобиль упали с обрыва. Трое человек во второй машине погибли на месте аварии, из них двое — дети. Еще 44 человека были госпитализированы.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Водитель экскурсионного автобуса был арестован на два месяца.
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