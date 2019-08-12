Фестиваль «Цари и музы: опера при русском дворе» откроется в Музеях Кремля 11 сентября
Музыкальный фестиваль «Цари и музы: опера при русском дворе» откроется в Музеях Московского Кремля 11 сентября. Гости познакомятся с историей развития оперного искусства в России.
В первый день фестиваля ансамбль из Санкт-Петербурга «Солисты Екатерины Великой» под руководством Андрея Решетина покажет оперу Франческо Арайи и Александра Сумарокова «Цефал и Прокрис».
В Оружейной палате 25 сентября музыканты исполнят сочинения русских композиторов второй половины XVIII века. Гости услышат произведения Дмитрия Бортнянского и Максима Березовского. Музыку барокко представит «Ансамбль «Северный Парнас», передает РИА Новости.
Проект «Цари и музы» запустили в декабре 2018 года в Мироваренной палате Патриаршего дворца, где прошла реконструкция драматической постановки «Чудо о пещи огненной: от библейского действа к барочному театру».
Читайте также: Неделя уличного спорта пройдет с 12 по 18 августа на ВДНХ