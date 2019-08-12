Настасья Самбурская сменила цвет волос ради роли
Российская актриса Настасья Самбурская перекрасилась в блондинку ради новой театральной роли. Фотографию она опубликовала на своей официальной странице в социальных сетях.
Актриса признается, что очень нервничает перед премьерой спектакля и плохо спит. Волнение Самбурской также обусловлено следующим фактором: первая встреча с режиссером постановки состоялась всего лишь за день до выхода на сцену.
— Надеюсь, его напутствий хватит, чтобы все сложилось. Очень много моя героиня разговаривает, я в жизни столько на сцене не разговаривала, — пишет артистка в Instagram.
Кроме того, Самбурская поблагодарила за работу над спектаклем своих коллег. Она назвала других участвующих в постановке артистов «чудесными».
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