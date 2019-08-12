Малый бизнес выбирает офисы на свежем воздухе

Сегодня, чтобы открыть свое дело, столичным предпринимателям не обязательно тратить большие деньги на аренду помещения, закупку мебели и оборудования. Достаточно найти удобный для себя офис в ближайшем парке. Рабочие места — коворкинги — открыты в парках 50-летия Октября, «Сокольники», музее-заповеднике «Царицыно» и в парке Горького. Здесь можно с комфортом работать, проводить встречи, презентации, лекции и семинары.

— Я часто работаю дома, но когда мне хочется сменить обстановку, прихожу сюда, — рассказывает руководитель компании по разработке мобильных приложений Дмитрий Титиев, который приходит поработать в парк Горького. — Здесь собираются айтишники, программисты, представители творческих профессий, которым не принципиальна локация. Я считаю, что коворкинг — удачный выбор с точки зрения соотношения затрат к потенциальной прибыли. Кроме того, коворкинг выполняет роль сообщества, в котором встречаются люди по интересам. Я уже не раз находил здесь людей, с которыми потом сотрудничал.

В коворкинге в Нескучном саду оборудованы 140 рабочих мест, но найти свободные достаточно сложно. Даже мягкие диваны и пуфы зачастую заняты. Несмотря на это, в офисе тихо, ведь по правилам посетителям нельзя шуметь, разговаривать по телефону и есть на рабочем месте. Для этого отведена специальная зона, где можно угоститься чаем, кофе или зайти в кафе.

Сотрудник компании, которая занимается тестированием банковской продукции, Виктор Черешнев рассказал, что оценил все достоинства работы в таком офисе сразу после первого визита.

— Мне очень нравится работать в парке. Если устал — можно прогуляться и перевести дух, развеяться, позаниматься при желании на спортивной площадке, а потом с новыми силами взяться за работу. Думаю, что еще не раз воспользуюсь возможностью поработать в таком офисе, — делится впечатлениями москвич.

Рабочие места в парках стали прекрасной заменой офисам: и обстановка комфортнее, и для здоровья полезнее.

— Рынок коворкинга в последнее время увеличился, думаю, за ним будущее, — уверена администратор коворкинга в Нескучном саду Дарья Щепащенко. — Во всяком случае, в сфере малого бизнеса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Лапшин, директор парка «Сокольники»:

— В нашем парке тоже открыт коворкинг. В помещении с панорамными окнами оборудованы 10 индивидуальных рабочих мест. Посетителям доступен высокоскоростной Интернет. Также они могут воспользоваться принтером и сканером, библиотекой и многим другим.

СПРАВКА

Коворкинг — оборудованное всем необходимым для работы пространство (столы, стулья, Интернет, переговорные комнаты, зоны отдыха и приема пищи), созданное для работы и делового общения представителей малого и среднего бизнеса.

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