Меры поддержки малого и среднего бизнеса расширили в столице
Столичный малый и средний бизнес получит новые меры поддержки. Соответствующее постановление приняло правительство Москвы.
В частности, будет оказана помощь в рамках развития франчайзинга, который часто распространен на рынках услуг и потребительских товаров.
Меры поддержки включают в себя компенсацию части затрат при открытии нового предприятия. Это коснется платежей по кредитам на приобретение российского или иностранного оборудования. Максимальный размер субсидии составляет миллион рублей.
Каждый год в столице начинают работу около 30–40 новых франчайзинговых брендов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что для московский предпринимателей был запущен новый онлайн-сервис, который позволит определить актуальные обучающие мероприятия, курсы и спецпроекты на основе личных знаний пользователя.
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