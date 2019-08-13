Мошенники нашли способ выводить деньги с банковской карты без личных данных
Мошенники нашли способ выводить средства пользователей банковских приложений без использования их личных данных. О новом преступном методе аферистов в понедельник, 12 августа, сообщила «Российская газета».
По данным издания, злоумышленник звонит клиенту, представляется сотрудником банка и предлагает приостановить несанкционированную транзакцию, которая якобы была выявлена финансовым учреждением.
Далее поступает предложение сверить устройства, имеющие доступ к мобильному банку. После того, как мошенник разузнал особенности операционной системы, используемой клиентом, он предлагает отключить незадействованную систему через опцию удаленного доступа. Для этого используется приложение TeamViewer, с помощью которого человек может подключиться к устройству на расстоянии и осуществить от лица юзера любую операцию.
При этом, отмечает автор материала, данным приемом могут воспользоваться недоброжелатели. В случае добровольного предоставления доступа факт мошенничества едва ли представляется возможным доказать.
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