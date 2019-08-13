Дезинфектолог рассказал, откуда в Москве появились тропические клопы
Ведущий научный сотрудник лаборатории проблем дезинфекции НИИ дезинфектологии Павел Алексеев рассказал, откуда в Москве появились тропические клопы. Их особенность состоит в том, что они могут нападать на человека и днем, а не только в ночное время, передает «МИР 24».
По словам эксперта, завезли в Россию тропических клопов туристы и мигранты из стран Азии. Насекомые могли оказаться на одежде, продуктах, вещах.
— Откуда пришел, точно не известно, но это тропические страны, такие как Тайланд, — уточнил Павел Алексеев.
Специалисты отмечают, что тропические клопы хорошо выживают в российском климате и их трудно вывести. Уничтожить насекомых можно с помощью паровой обработки.
Источник: mir24.tv
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