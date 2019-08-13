Московский Росреестр запустит беспилотные летательные комплексы
Столичное управление Росреестра запустит современные беспилотные летательные комплексы. Квадрокоптеры будут использоваться для фото- и видеосъемки земельных участков с высоким качеством разрешения.
Данную информацию 13 августа обнародовали представители пресс-службы Росреестра по столице.
Беспилотные комплексы уже поступили в распоряжение ведомства. Это произошло при содействии мэра Москвы Сергея Собянина.
Известно, что управлять аппаратом будут инспекторы государственного земельного надзора. Данное действие станут совершать через наземную станцию.
Как сообщается на сайте Информационного центра Правительства Москвы, первый полет БЛА уже провели. В результате сотрудники Росреестра получили снимки, на которых видно, если на на рассматриваемых участках самозахваченные земли. Полет состоялся на территории Новой Москвы.
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