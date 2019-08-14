Минкомсвязи изменило концепцию развития 5G
Министерство коммуникаций и связи России доработало проект концепции развития 5G в стране. Из него следует, что приоритетной полосой частот ведомство считает 3,4–3,8 ГГц.
Представитель министерства Евгений Новиков подтвердил, что обновленный проект был направлен участникам профильной рабочей группы при АНО «Цифровая экономика». Он также признал, что в новом варианте документа усилены положения про важность диапазона 3,4–3,8 ГГц.
Согласно проекту концепции, с учетом важности и сжатых сроков перехода на новую технологию следует незамедлительно приступить к расчистке указанных частот.
Решение о распределении частот принимает Госкомиссия по радиочастотам. При этом в Министерстве обороны уже указали, что в нашей стране частоты для 5G, которые планируют закупать операторы, заняты стратегически важными системами связи — поэтому предлагается выбрать иной диапазон, пишут «Известия».
Ранее сообщалось, что сеть нового поколения 5G будет доступна до конца 2019 года в пилотном режиме на Тверской улице, ВДНХ, Воробьевых горах, в парке Горького и инновационном центре «Сколково».
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