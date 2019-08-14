Почти 15 тысяч жителей столицы проверили легкие в павильонах «Здоровая Москва»

С начала лета около 15 тысяч человек прошли обследование с помощью передвижных флюорографов, располагающихся рядом с павильонами «Здоровая Москва». Цифровые кабинеты открыты ежедневно, включая праздничные и выходные дни.

Принимают пациентов специалисты Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом.

— С конца июля проверить здоровье своих легких, гуляя по парку, горожане могут и в будни. Уже почти четыре тысячи москвичей воспользовались такой возможностью в рабочие дни, а в выходные обследование прошли около 11 тысяч человек, — рассказал руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

За время работы мобильных кабинетов флюорографии специалисты обнаружили более 350 подозрений на заболевания органов грудной клетки. Таким пациентам рекомендовали пройти дополнительные обследования в поликлиниках.

Сделать рентген грудной клетки могут все желающие без предварительной записи и направления от врача. Необходимы только паспорт, полис обязательного медицинского страхования и контактные данные. После процедуры пациент получит справку о проверке состояния легких, а результаты будут отправлены в поликлинику, к которой он прикреплен. В случае, если у пациента будут выявлены какие-либо заболевания, он получит сообщение на электронную почту, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

Врачи советуют делать флюорографию дважды в год, чтобы отслеживать изменения здоровья органов грудной клетки.

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