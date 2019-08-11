Врачи дали москвичам рекомендации по поддержанию здоровья

Участвующие в общегородской программе «Здоровая Москва» врачи рассказали горожанам о том, как сохранить здоровье. На сегодняшний день в столице открыто 46 павильонов, в которых можно бесплатно проверить свое здоровье всего за час.

По словам врача — методиста городской поликлиники № 107 Дмитрия Гондря, для поддержания здоровья в плотном городском графике следует регулярно заниматься физической активностью. В этом поможет утренняя зарядка — небольшие физические нагрузки позволят быстрее пробудиться ото сна и укрепить общий иммунитет. Также полезно чаще ходить пешком, составив небольшую спортивную программу на каждый день. Врач подчеркнул, что хорошая привычка — подниматься и спускаться по лестнице пешком вместо использования лифта.

Еще один способ укрепить свое здоровье — установить режим сна, необходимого для восстановления организма. Врач — методист городской поликлиники № 6 Кристина Коршия напомнила, что человеку нужно от семи до девяти часов сна. Кроме того, стоит задуматься о собственном мышлении, вырабатывая уверенность в себе и строя прочные отношения с окружающими людьми.

Врач — методист городской поликлиники № 64 Лилиана Текеева рекомендовала москвичам правильно питаться, подходя к этому вопросу с большой ответственностью. Не стоит сильно наедаться перед сном. Она отметила, что нужно отдавать предпочтение сбалансированному питанию: включить в рацион овощи, фрукты и ягоды. Кроме того, очень полезны орехи, особенно фундук, грецкий орех и миндаль, передает официальный сайт мэра Москвы.

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