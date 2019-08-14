Мосгосстройнадзор проверил строительство моста к парку «Остров мечты»
Комитет государственного строительного надзора столицы проверил ход строительства моста через Москву-реку. Его длина составит 530 метров.
Мост свяжет Южный речной вокзал и 2-ой Южнопортовый проезд и обеспечит проезд к парку развлечений «Остров мечты», строительство которого подходит к концу.
При строительстве моста применялись новые технологии, использованные также в процессе возведения Крымского моста. В основе фундамента опор — комбинированные сваи, нижняя часть которых полая, а верхняя заполнена бетоном. Забивку свай осуществляли вертикально и под углом.
— Это обеспечит надежность и долговечность сооружения, — заявили на официальном сайте мэра Москвы.
Напомним, что в столице ведется строительство парка «Остров мечты». На его территории в 300 гектаров будет представлено более 40 развлечений, включая 27 механических и медиааттракционов, а также отель и торговые площадки.
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