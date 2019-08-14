Минтранс изучит предложение о запрете эксплуатации старых автомобилей
Министерство транспорта России получило предложение Государственной думы о запрете использования старых автомобилей в стране. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в СМИ сообщали, что заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина внесла предложение, согласно которому необходимо запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Письмо было направлено в различные ведомства, в том числе в Минтранс и Минпромторг.
О том, какой возраст автомобиля считается предельным, не сообщили. Уточняется, что инициатива была разработана в ходе обсуждения экологических проблем автомобильного транспорта.
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