Депздрав призвал не приходить на МРТ с наращенными волосами и ресницами
Татуировки, магнитные ресницы, наращенные волосы и косметика могут быть опасны во время процедуры МРТ. Они искажают результаты исследования и даже приводят к травмам и ожогам.
— Из-за притяжения мощным статическим магнитом ресницы могут начать двигаться и повредить глаз. То же касается накладных и наращенных ногтей, волос. В современные гели и лаки часто добавляются металлические компоненты, а наращивание волос иногда делают при помощи металлических бусин, — рассказал агентству городских новостей «Москва» специалист столичного Департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.
Он добавил, что перед процедурой нужно избавиться от косметики и предупредить врача о том, что на теле имеются татуировки, поскольку присутствие даже незначительных металлических элементов может быть чревато ожогами и другими проблемами с кожей.
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