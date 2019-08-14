Автоэксперты оценили идею о запрете эксплуатации старых машин
Автоэксперты обсудили идею о запрете эксплуатации старых машин и выразили сомнения относительно того, что подобный законопроект будет принят.
14 августа Минтранс РФ получил предложение Госдумы о запрете использования транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Депутаты полагают, что нововведение поможет стимулировать автолюбителей на покупку «новых, экологически чистых транспортных средств».
Заместитель председателя Всероссийского общества автомобилистов Николай Матвеев в комментарии Nation News отметил, что срок службы не всегда определяет состояние автомобиля.
— Для чего этот закон? Чтобы выхлоп был меньше. Но если все правильно отрегулировать, он и так будет небольшим, — отметил он.
Кроме того, как подчеркнул эксперт, использование старых автомобилей не приводит к увеличению показателей аварийности на дорогах.
Автоэксперт Игорь Моржаретто также полагает, что полный запрет на эксплуатацию старых машин — это не лучший выход. По его мнению, нужно ввести льготы для владельцев старых автомобилей, чтобы они получали скидку при покупке нового транспортного средства. Автоэксперт считает, что такая мера подтолкнет человека к приобретению нового автомобиля, передает ФАН.
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