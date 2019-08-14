Фельдшер скорой помощи в Ростове-на-Дону пнул пенсионерку и уехал

Фельдшер скорой помощи ударил ногой 60-летнюю пациентку и уехал. Инцидент произошел в Ростове-на-Дону 13 августа, во вторник.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали произошедшее. На кадрах видно, как прибывший по вызову медработник открыл чемоданчик, надел перчатки и начал проводить осмотр лежащей на асфальте женщины. Однако спустя несколько секунд он пнул ее, собрал вещи и ушел. Ролик был опубликован в паблике «Ростов Главный» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщали очевидцы, пожилая женщина почувствовала себя плохо и упала возле многоэтажки на улице Варфоломеева вечером 13 августа. После инцидента она осталась лежать на дорожке. Тогда свидетели произошедшего позвонили в скорую еще раз. Сначала диспетчер отказалась присылать машину, поскольку пациентка отказалась от помощи в первый раз. Тем не менее вскоре прибыла еще одна машина и женщину госпитализировали.

По информации портала «Дон24», сообщившего об инциденте, пенсионерка находилась в нетрезвом состоянии. Когда фельдшер попытался оказать ей помощь, она отказалась садиться в скорую и принялась нецензурно его оскорблять. Согласно неподтвержденным данным, вторая бригада врачей тоже не сумела доставить пострадавшую в медучреждение.

— По пути она стала бить ногами и оскорблять фельдшера и водителя, требовать остановить машину. Поэтому до больницы она так и не доехала, вновь отказавшись от госпитализации, — заявил источник издания.

Собеседник портала также подчеркнул, что поступок уехавшего фельдшера не заслуживает оправдания, несмотря на возникшие трудности.

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