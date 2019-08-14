Женщина приняла симптомы смертельной болезни за хроническую усталость
Жительница английского города Милтон-Кинс, графство Бакингемшир, приняла симптомы смертельного заболевания за хроническую усталость.
Британка в течение десяти лет жила с онкологией мозга, думая, что причиной сильной усталости, головокружения и головных болей является стресс раннего материнства.
В июле 2015 года, когда ее плохое самочувствие достигло предела, женщину госпитализировали. Врачи диагностировали у пациентки астроцитому, что в переводе с научного языка звучит, как злокачественная опухоль головного мозга.
После этого хирурги прооперировали женщину дважды, удалив новообразования в мозге пациентки, сообщает таблоид The Sun.
Ранее сообщалось о том, что девушка из Латвии приняла растущую в животе злокачественную опухоль за беременность. Из-за того, что долгое время смертельная болезнь оставалась невыявленной, а лечение отсутствовало, она скончалась.
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