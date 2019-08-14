Фотоархив: улица Пречистенка
В 1814 году семья Хрущевых приобрела сгоревший фундамент и землю в районе 12-го дома по улице Пречистенка. Москву после пожара восстанавливали активными темпами, архитектором возрождения был назначен Осип Бове — на него и возложили ответственность за «парадную Москву» — так и родилось здание в стиле ампир, где сейчас находится литературный Музей А.С. Пушкина. Хрущевы продали отстроенную усадьбу в 1840-м торговцу чаем, тот — уже в 1860-м году — штабс-капитану Дмитрию Селезневу.
Дочь штабс-капитана Елена Матвеева, которой здания и территория достались по наследству, передала их для организации.
— Матвеева передала здание для создания в нем школы-интерната имени ее родителей — Дмитрия и Анны Селезневых. Согласно документам от 1908 года, администрация приюта сдавала жилой флигель и хозяйственные постройки в аренду: в подвале главного дома хранились вина, в парадной части находились приют и квартира начальницы, — говорит историк Михаил Вострышев, — а вот после 1917-го все приюты были закрыты, а в здании, по программе «уплотнения», разместили коммунальные квартиры. В послереволюционные годы в доме был и Музей игрушки, и художественный техникум. В 1957 году были принято постановление об организации в здании Музея Александра Сергеевича Пушкина.
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