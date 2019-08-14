Полиция задержала супружескую пару по подозрению в убийстве родственницы
Следователи города Воскресенска задержали супружескую пару, которая подозреваются в убийстве родственницы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области.
По данным следствия, в апреле 2009 года подозреваемые, находясь в своем доме в селе Михалево Воскресенского района, в результате бытовой ссоры убили 53-летнюю родственницу. После совершения преступления тело женщины сожгли и захоронили на местном кладбище.
Через месяц подозреваемые обратились в полицию с заявлением об исчезновении родственницы, которая якобы уехала к подруге в гости в Москву. По факту пропажи женщины было возбуждено уголовное дело.
Следователи обнаружили прямого свидетеля убийства — 16-летнюю дочь подозреваемых. Она рассказала о причастности родителей к совершению преступления.
Мужчина, в отличие от своей жены, признал свою вину. Следователи назначали проведение нескольких молекулярно-генетических и судебно-медицинских экспертиз. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.
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