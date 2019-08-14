Бузова отреагировала на резкую критику ее шутки про «блокадницу»

Певица Ольга Бузова во время телевизионного эфира отреагировала на обвинения и резкую критику в ее адрес после шутки о «блокаднице». Артистка заявила, что не нуждается в воспитании со стороны.

По словам Бузовой, в опубликованном посте в Instagram она если и шутила, то исключительно над собой. К тому же, подчеркнула певица, в детстве ей дали «потрясающее воспитание», поэтому нравоучения со стороны в этой ситуации ни к чему.

— Дай Бог каждому из тех, кто оставляет мне гневные комментарии, заботиться так же о своих бабушках и дедушках, которые переживали войну, — сказала Бузова в эфире телепрограммы «60 минут».

Напомним, что недавно артистка выставила на своей странице в соцсети новый ролик, где она облизывает тарелку. Заметив, что ее снимают, она пошутила: «Ну если вкусно мне! Я блокадница».

Видео возмутило не только подписчиков певицы, но и некоторых звезд российской эстрады. Среди них оказался и Боярский. Он заявил о том, что артистка не наделена высоким интеллектом и воспринимать ее слова всерьез не стоит.

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