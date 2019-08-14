И он перерезал веревки…

Дикая история. И снова — о нашей нетерпимости. Правда, на этот раз и, в общем-то, чудом — история с хорошим финалом. Что, впрочем, не меняет сути: дикость.

Промышленные альпинисты ремонтировали фасад жилого дома в Перми. Работали двое, парни 28 и 30 лет. Чем они так уж не понравились одному из жильцов — сказать трудно, но не понравились. Может, его раздражали болтавшиеся за окном ноги. Может, голоса. А может, он просто искал повод на кого-то сорвать злость и раздражение. Ведь если ищешь повод для ссоры, непременно его найдешь… Короче, слово за слово, ссора произошла: 70-летний мужчина попросил парней убраться с глаз и закончить работу, а они отказались. Тогда разгневанный пенсионер, который к тому же вроде бы был «выпимши», поднялся на крышу и перерезал спасательные канаты.

Дальше случилось чудо, иначе не назовешь: один парень сорвался, спикировал вниз, но его удержал от падения и неминуемой смерти страховочный трос, а второй успел подняться на крышу, отогнал дедушку-шалуна от места крепления тросов и поднял напарника. Итог — оба парня спаслись, а в отношении пенсионера возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух лиц. Из хулиганских побуждений.

Поверишь, что ангелы есть… Взял и подхватил. А дедушка — просто какой-то Заяц из «Ну, погоди!». Помните, как он щелкнул ножницами, убрав «ненужную веревочку»? Правда, разница есть: ушастый это делал бессознательно. Дядька — осознанно. Даже если сознание и было «размыто» винными парами.

На самом деле, ничего смешного, конечно, нет. Ведь все понимают, что жизнь — не мультфильм. Но очень стараются быть ее режиссерами. И ведь наверняка выяснится, что не хотел сердитый мужчина солидного возраста убивать двух молодых ребят. Однако, как ни крути, попытался сделать это — с девятого этажа на ветку воробышком не спорхнешь, да и нет у людей за плечами и намека на крылья. Причем и в прямом, и в переносном смысле…

Перерезать канаты — это было решение. Обдумать импульсивный «выхлоп» время у дядьки было, ведь как минимум надо было дойти до места их крепления. Но не хотелось ему думать о последствиях. Пьяный ли, трезвый ли, думал он об одном: если Мне что-то не понравилось, значит, Они должны за это расплатиться. Пусть даже жизнью. «А чтоб знали! Чтобы неповадно было!»

Перерезал веревки не молодой парень, а пенсионер Фото: pixabay.com

Говорят, молодежь не знает цену жизни. Но канаты перерезал не юный мальчик, а человек вполне поживший. А может, это его ангел упас, не дал сделаться убийцей на старости лет? Как говорят, следствие разберется, сейчас и любое высказывание на эту тему не приветствуется, чтобы «давления» не случилось. Но давление тут другое, высокое, оно зашкаливает: это ж как надо ненавидеть весь окружающий мир и до какой степени самоощущения себя как пупа земли дожить, чтобы так поступить?

А ведь и не пуп, скорее всего. Может, просто уставший от жизни человек. Просто получивший возможность разово, локально стать сильнее, чем кто-то еще. Или наоборот — наглый самодур и хам, привыкший жить как нравится. Он найдет себе кучу оправданий, я уверена, и выяснится в процессе, что альпинисты, например, орали, мешали смотреть телевизор или что он был крайне раздражен ситуацией на Украине или новостным потоком — самооправдание вообще никогда и ни для кого не было проблемой. Но почему-то очень не по себе от этого. Слишком высок градус общественной температуры, хотя объективно на улице не грипповое время…

С дедом разберутся. Парни получили бонусом второй день рождения, а импульсивный пенсионер — шанс изрядно изменить сценарий собственной жизни, и не в лучшую сторону. И слава Богу, все живы. Вопрос один: почему же мы настолько не любим друг друга?

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