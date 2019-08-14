Эксперт пояснил, обязаны ли пассажиры поездов самостоятельно сдавать постельное белье
Председатель Межрегионального профсоюза железнодорожников Евгений Куликов в комментарии деловой газете «ВЗГЛЯД» пояснил, обязаны ли пассажиры самостоятельно сдавать постельное белье проводнику.
Он отметил, что проводники не могут предъявлять подобные требования в ультимативной форме. Они могут обратиться с вежливой просьбой, так как в противном случае могут не успеть сдать вагон в отведенный срок. После прибытия у проводников есть от 5 до 30 минут, чтобы полностью проверить вагон.
— Чтобы упростить сдачу вагона и уложиться в норматив, проводники часто просят пассажиров самих собрать белье, — пояснил председатель профсоюза.
По словам Куликова, если речь идет о фирменных поездах, СВ и люксах, то в этом случае проводники обязаны также застилать постельное белье.
Читайте также: Пассажиропоток РЖД вырос в июле на 2,6 процента