Врачи объяснили, чем опасны и как пережить резкие перепады температур

Согласно прогнозам столичных синоптиков, уже в ближайшие дни температура в Москве вернется к своей климатической норме и будет радовать горожан стабильными 20–24 градусами тепла. Такая ситуация сохранится и в начале следующей недели. «Вечерняя Москва» решила спросить у врачей, стоит ли жителям мегаполиса опасаться резких перепадов показателей на градуснике и как предотвратить ухудшение самочувствия после них.

— Метеозависимым людям ничего не угрожает. Как показывают современные исследования, плохое самочувствие, которое обычно связывают с природными явлениями, является психосоматикой, то есть существует исключительно в голове. Наиболее часто этим страдают хронические больные, подростки и женщины в период менопаузы. То есть все те, у кого случаются частые перепады настроения, — сказал терапевт Ярослав Васьков. — Метеозависимым в жару можно посоветовать то же, что и другим: пить больше жидкости и как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами.

Впрочем, пренебрегать мерами предосторожности тоже не стоит. Изменения температуры часто сопровождаются и скачками атмосферного давления. Это может навредить пациентам, страдающим от различных форм сердечно-сосудистых заболеваний. В таких случаях нельзя поддаваться настроениям и бежать в аптеку за специальными таблетками.

— Главная рекомендация для таких больных — следовать указаниям лечащего врача и не забывать о прописанных лекарствах. Причем пить их нужно в тех дозировках и с теми интервалами, которые указал в рецепте доктор, — сказала заведующая кафедрой кардиологии и персонифицированной медицины Российского университета дружбы народов Юлия Котовская.

Важно помнить, что при сердечно-сосудистых заболеваниях отступление от рекомендаций специалиста может быть смертельно опасно. Поэтому, даже несмотря на специфические погодные условия, не нужно заниматься самодеятельностью, а при плохом самочувствии стоит остаться дома и вызвать бригаду скорой помощи.

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