Мегашкола с концертным залом и технопарком примет первых учеников

Новая школа сразу поражает воображение своими масштабами. Огромный комплекс, состоящий из четырех учебных корпусов, архитектурой и цветовой гаммой фасадов напоминает скорее современный университетский кампус. Тем, кому посчастливится учиться в этой школе, можно позавидовать: им предстоит осваивать науки в современных классах, проводить эксперименты в лабораториях, участвовать в интерактивных уроках, пользоваться всеми благами цифрового века.

Новый формат

Внутри огромной школы поначалу легко заблудиться. Особенно сейчас, когда помещения безлюдны и на дверях еще нет табличек. Однако совсем скоро в просторных и светлых холлах появится своя система навигации, в том числе информационные киоски, как в торговых центрах. Вполне логично, если учесть, что общая площадь школы около 40 тысяч квадратных метров. При этом весь комплекс зданий разделен на четыре блока: начальная школа, основной, старшая школа и культурно-спортивная зона.

Начинать занятия можно хоть завтра — мебель на месте, освещение работает, пищеблок готов.

— В школе два зала для приема пищи, один для старших групп на 750 мест, другой — для младших на 350 мест, — рассказывает начальник управления развития проектов казенного предприятия «УГС» (подведомственное учреждение Департамента строительства Москвы) Антон Иванов.

В группах продленного дня обустроены универсальные комнаты: в них можно будет как отдохнуть после трудного учебного дня, так и позаниматься.

В аудиториях начальной школы установлены шкафчики, в которые малыши смогут складывать свои вещи, в том числе и ранцы. В основном блоке у учащихся также будут индивидуальные металлические шкафчики на западный манер, установленные в коридорах.

Есть у новой школы еще одно сходство с университетом — поточная аудитория на 70 мест с амфитеатром, большим проектором и комбинированным освещением — днем солнечные лучи проникают через стеклянные панели крыши.

Кванториум

Химия и физика — предметы, безусловно, сложные, но интересные. Многие их любят за наглядность, опыты, возможность смешать что-нибудь так, чтобы задымилось. Изучение естественных наук и технических дисциплин в новой школе выйдет на небывалый уровень благодаря «Кванториуму», детскому технопарку, который разместился прямо под крышей образовательного комплекса.

Технопарк разделен на три части по направлениям: естественные науки, робототехника и инженерно-физические науки, информационные технологии. Пока в технопарке установлены лишь специализированная фурнитура и многофункциональные чертежные столы, но после сдачи объекта его буквально напичкают всевозможными технологичными устройствами, которые будут доступны всем ученикам.

Школьники будут чувствовать себя настоящими резидентами Кремниевой долины. После обязательных уроков они смогут посещать факультативы, проходящие в технопарке, разрабатывать собственные проекты. В школе планируется проводить занятия по одному из самых востребованных направлений технического творчества — робототехнике, совмещающей в себе инжиниринг, искусство и математику. В учебной лаборатории ребята смогут собрать простейшие медицинские приборы.

Прямо из учебного центра, не выходя на проезжую часть, они смогут попасть в жилой комплекс, расположенный по соседству. Все рядом и под рукой — чего еще желать?

Спорт и культура

— Вот здесь спортзал, — показывает Антон Иванов, отдельно обращая внимание на подвешенные к потолку перегородки. — Эти перегородки можно опустить, чтобы разделить зал на три секции. То есть три класса смогут заниматься физкультурой одновременно.

В спортзал уже привезли инвентарь. Чего там только нет: и ворота для мини-футбола, и клюшки для флорбола, всевозможные сетки, табло, снаряды для легкой и тяжелой атлетики.

Переходим в школьную библиотеку с читальным залом. Она больше похожа на уютную кофейню: аккуратные столики, теплое освещение, модные кресла-мешки. Каждый взрослый, заходящий в это царство покоя и умиротворения, наверняка задумается: «А какой же была библиотека в моей школе? Жаль, что не такая».

— Над нами, этажом выше, еще одна библиотека, копия этой, — отметил Антон Иванов.

Актовый зал новой школы — это отдельный предмет для восхищения. Но, честно говоря, язык не поворачивается назвать его актовым залом, он, скорее всего, концертный.

1040 посадочных мест, акустика и свет по последнему слову техники. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, школу специально введут в строй до того, как в район переедет большинство новоселов: «В течение нескольких лет она будет наполняться. Родителям не придется думать, куда возить своих детей».

ЦИТАТА

Андрей Бочкарев, руководитель Департамента строительства Москвы:

— Новая школа будет оснащена современным оборудованием для обучения детей, их всестороннего интеллектуального, физического и эстетического развития.

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