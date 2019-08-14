День нового урожая

14 августа православные христиане России отметили Медовый Спас. С этого дня начинается строгий, но короткий Успенский пост, который продлится до 27 августа.

Возможно, не все знают, но начало Успенского поста совпадает с церковным праздником, который имеет несколько названий — Медовый, Мокрый, Маковый, Первый или Маккавейский Спас. Не случайно православный Спас совпадает с проводами лета. Так, в московских храмах освящают воду и мед нового урожая. Затем его подают к столу, поминают умерших родственников, раздают нуждающимся, часть оставляют в церкви.

Такое природное лакомство после освящения приобретает целебные свойства, им лечатся при самых разных недугах. Раньше на службу в церковь пасечники несли самые богатые, истекающие медом соты.

Их они срезали в новую, не использованную деревянную посуду. А перед походом в храм готовили сладости с добавлением меда — пироги, сбитень, медовые и маковые пряники.

Мед подают к столу, поминают умерших родственников, раздают нуждающимся, часть оставляют в церкви Фото: https://pixabay.com/ru

Дата праздника —14 августа — фиксированная, поскольку знаменует собой начало поста в память об Успении Богородицы, он открывает августовские «Спаски». Второй по очереди — Яблочный Спас, который привязан к празднованию Преображения Господня, отмечается в нашей стране 19 августа. В этот день православным христианам обязательно нужно посетить послеобеденную службу и помолиться. Можно совершить и омовение в освященной воде. Считается, что яблоки нельзя вкушать до праздника. Однако церковь — это же не дисциплинарный батальон, поэтому каждый решает для себя, исполнять ли эту традицию. Церковь не запрещает есть их до или после праздника Преображения.

Третий Спас августа — Ореховый. Выпадает он на 29 августа. И это уже праздник в честь перенесения из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа. И совершенно очевидно, что не об орехах нужно заботиться в этот день. Да и чем меньше мы будем уделять внимание вещам второстепенным, которые не влияют на спасение нашей души, тем лучше.

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