Похороны Аллы Вербер прошли в Торонто

Похороны фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер 14 августа состоялись в канадском Торонто. На церемонии присутствовали самые близкие люди покойной: ее мама, дочь, внучки и несколько подруг.

Как передает портал «Стархит», Вербер похоронили в закрытом гробу в Steele Chapel Memorial.

Специально ко дню проведения траурной церемонии пост в социальной сети опубликовал российский певец Филипп Киркоров, который был дружен с фешен-директором ЦУМа. Сам артист приехать в Канаду на прощание не смог.

— А в моей памяти и в ленте именно сейчас, именно сегодня очень хочется оставить эту добрую встречу с Аллой в Диснейленде в ее любимом Париже, куда она прилетела специально на день рождения моего сына Мартина. Покойся с миром, а мы о тебе будем помнить всегда, — пишет Киркоров в Instagram.

Напомним, что Алла Вербер скончалась 6 августа. Женщина почувствовала себя плохо после ужина с блюдами из морепродуктов. Анафилактический шок спровоцировал отказ всех органов и обширный инфаркт.

Похороны решили провести в Торонто, потому что именно там Вербер провела большую часть жизни.

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