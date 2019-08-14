Малышева объяснила, почему не приедет на прощание с Вербер в Торонто

Российская телеведущая-медик Елена Малышева объяснила, почему не сможет присутствовать на прощании со своей давней подругой фешн-директором ЦУМа Аллой Вербер в Торонто.

Известно, что сегодня, 14 августа, в Торонто похоронят Вербер, которая при жизни считалась «человеком номер один» в мире российской моды.

Малышева рассказала, что процесс получения канадской визы оказался слишком сложным и долгим, поэтому она не успевает собрать все необходимые документы. Отмечается, что телеведущая всегда восхищалась талантом знаменитой бизнес-леди, с которой дружила много лет.

— Алла была потрясающим другом. В минуты, когда мне было тяжело, или ей казалось, что меня кто-то обижал, она всегда была рядом. Приглашала в гости, вела на какие-то бега. Она прошла огромный путь от эмигрантской нищеты до модной иконы. Ее знали, с ней считались и дружили самые великие дизайнеры мира, — поделилась Малышева с изданием «СтарХит».

Вербер скончалась 6 августа. Женщине стало плохо после ужина с блюдами из морепродуктов. Анафилактический шок спровоцировал отказ всех органов и обширный инфаркт. Смерть знаменитости повергла в шок весь шоу-бизнес. Большое количество «звездных» коллег Вербер поделились своими сожалениями и написали слова соболезнования родным и близким умершей. Среди них были Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Влад Лисовец и многие другие.

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