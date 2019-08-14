Возле Музыкального театра имени Наталии Сац снова забили фонтаны

14 августа в ГБУ «Гормост» сообщили, что после аварийно-восстановительных работ у Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац открылись фонтаны.

В пресс-службе учреждения уточнили, что за последние двадцать лет фонтаны перестали работать, ремонт и обслуживание фонтанов и скульптур не проводились.

— В конце июня 2019 года фонтаны у театра были переданы в оперативное управление ГБУ «Гормост». В связи с долгим неработающим состоянием фонтанов было принято решение о проведении аварийно-восстановительных работ, — отметили в учреждении.

Работы проводились в течение месяца. Во время ремонтных работ был произведен демонтаж существующего покрытия, проведена замена линий электроснабжения и подводных светильников.

— Спустя два десятка лет фонтаны вновь ожили и готовы встречать горожан и гостей города, — добавили в пресс-службе ГБУ «Гормост».

Напомним, здание Театра имени Сац и территория рядом с ним были спроектированы и построены в 1977–1979 годах единым комплексом.

С 1978 по 1979 год у входа в театр появились фонтаны «Бегущая по волнам», «Камыши», «Музы» и «Трубач на коне», а также скульптурные композиции.

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