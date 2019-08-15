Медики рассказали, чем чаще всего болеют российские школьники
Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при министерстве здравоохранения РФ сообщили, какие заболевания чаще всего диагностируют у школьников.
Исследование проводилось с 2005 по 2015 год. Специалисты наблюдали за 11-летним период обучения 426 детей из четырех московских школ. Так, на момент поступления в первый класс абсолютно здоровыми были 4,3 процента наблюдаемых школьника, однако при выпуске из учебного заведения таковых не осталось.
За 11 лет хронические заболевания врачи диагностировали чаще на 52,8 процента, а распространенность функциональных отклонений у детей увеличилась почти на 15 процентов.
Мальчики чаще всего страдали от астмы, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, ожирения, плоскостопия и гипертонии. Среди девочек наблюдались близорукость, дефицит массы тела, головные боли и неврозы, сообщает RT.
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