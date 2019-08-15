Жена командира самолета рассказала о первых эмоциях после жесткой посадки A321

Жена командира самолета A321 Дамира Юсупова Наталья поделилась своими первыми эмоциями после того, как муж сообщил ей об экстренной посадке судна в Подмосковье.

— Он мне позвонил, я включила телефон, он просто сказал, что все живы, все нормально. Я сначала не поняла, что произошло, — рассказала Юсупова.

Супруг ей рассказал, что инцидент произошел из-за того, что в двигатель попала птица.

— Конечно, ужас, паника, слезы, маленький ребенок стал меня успокаивать, — ответила женщина на вопрос о ее реакции на подробности происшествия.

Командир воздушного судна A321 Дамир Юсупов Фото: Личная страница Дамира Юсупова на сайте «Одноклассники»

Дамир Юсупов стал пилотом после 30 лет, это его вторая профессия, которую он освоил полтора года назад.

— У него папа пилот, он с детства рос в этой атмосфере. Он с детства мечтал летать, грезил небом, — сказала жена пилота.

Она добавила, что познакомилась с мужем в самолете, в котором летела вместе с дочкой, сообщает РЕН ТВ.

Напомним, инцидент произошел около 6:20 утра по московскому времени 15 августа. Лайнер авиакомпании «Уральские авиалинии», на борту которого находились 226 человек, приземлился в районе деревни Рыбаки. Все пассажиры были эвакуированы.

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