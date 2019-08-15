Географ Юрий Симонов скончался в возрасте 96 лет
Выдающийся географ, доктор наук и профессор Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова Юрий Симонов скончался 14 августа. Об этом сообщили в пресс-службе указанного высшего учебного заведения.
Представители МГУ подчеркнули, что Симонов был академиком Российской академии наук, выдающимся географом и геоморфологом.
— Интеллигент до мозга костей, он обладал уникальным сочетанием качеств щедрой души человека, великолепного организатора, глубочайшего исследователя и блестящего педагога, — передает сообщение пресс-службы МГУ агентство городских новостей «Москва».
Студенты, выпускники и сотрудники университета выразили общее чувство скорби от потери профессора.
Отмечается, что церемония прощания с Симоновым состоится 19 августа.