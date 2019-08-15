Все матчи девятого тура ФНЛ начнутся с «минуты оваций» в честь экипажа аэробуса А321
Все матчи 9-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ), которые состоятся 18 и 20 августа, начнутся с «минуты оваций» в честь экипажа аэробуса А321.
— Командир воздушного судна Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзов, бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева и Яна Ягодина – настоящие герои и достойны самой глубокой благодарности, — написали на сайте ФНЛ.
Напомним, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс № 178 по маршруту Москва — Симферополь. Члены экипажа были вынуждены совершить аварийную посадку возле деревни Рыбаки на окраине Жуковского. По данным Росавиации, спустя несколько секунд после взлета в двигатель самолета попала чайка. На борту находились 226 человек, включая семь членов экипажа.
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